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4砂石車、2轎車連環撞轎車被撞扁 屏東里港5男3女送醫

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣里港鄉屏10線青龍寺附近今天上午近9時發生連環車禍案，現場為4輛砂石車及2輛轎車追撞。記者潘欣中／翻攝
屏東縣里港鄉屏10線青龍寺附近今天上午近9時發生連環車禍案，現場為4輛砂石車及2輛轎車追撞。記者潘欣中／翻攝

屏東縣里港鄉屏10線青龍寺附近今天上午近9時發生連環車禍案，現場為4輛砂石車及2輛轎車追撞，有2名乘客受困，縣消防局派遣破壞器材車3輛、救護車6輛共9車17人前往救援，抵達現場後於9時19分分別將人員救出及送醫，現場8名傷者（5男3女），無生命危險，分別送往義大醫院、旗山醫院、屏東基督教醫院。

事故地點在里港砂石專用道上國道10號的平面道路，也就是里港大橋轉向國道旗山10號支線道，上午發生4輛砂石車與2輛轎車追撞事故後，里港分隊長孫啟文和小隊長邱輝珍火速率搶救與救護人員到場，並通報九如消防與特搜大隊支援，車禍現場一片狼藉。

屏東縣消防局表示，8名傷者皆意識清楚，多為手腳擦挫傷，其中1名男性鼻樑骨折，肇事原因正由警方調查中。

屏東縣里港鄉屏10線青龍寺附近今天上午近9時發生連環車禍案，現場為4輛砂石車及2輛轎車追撞。記者潘欣中／翻攝
屏東縣里港鄉屏10線青龍寺附近今天上午近9時發生連環車禍案，現場為4輛砂石車及2輛轎車追撞。記者潘欣中／翻攝
屏東縣里港鄉屏10線青龍寺附近今天上午近9時發生連環車禍案，現場為4輛砂石車及2輛轎車追撞。記者潘欣中／翻攝
屏東縣里港鄉屏10線青龍寺附近今天上午近9時發生連環車禍案，現場為4輛砂石車及2輛轎車追撞。記者潘欣中／翻攝

屏東縣 砂石 事故

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