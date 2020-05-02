4砂石車、2轎車連環撞轎車被撞扁 屏東里港5男3女送醫

屏東縣里港鄉屏10線青龍寺附近今天上午近9時發生連環車禍案，現場為4輛砂石車及2輛轎車追撞，有2名乘客受困，縣消防局派遣破壞器材車3輛、救護車6輛共9車17人前往救援，抵達現場後於9時19分分別將人員救出及送醫，現場8名傷者（5男3女），無生命危險，分別送往義大醫院、旗山醫院、屏東基督教醫院。

事故地點在里港砂石專用道上國道10號的平面道路，也就是里港大橋轉向國道旗山10號支線道，上午發生4輛砂石車與2輛轎車追撞事故後，里港分隊長孫啟文和小隊長邱輝珍火速率搶救與救護人員到場，並通報九如消防與特搜大隊支援，車禍現場一片狼藉。