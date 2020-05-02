影／砂石車撞客運畫面曝光 原因竟是砂石車司機撿東西

嘉義縣嘉172線道義竹鄉工業區大門前，昨天下午發生砂石車撞新營客運車禍，造成客運駕駛、1名乘客及砂石車司機3人受傷；警方上午調路口監視器、偵訊砂石車司機，車禍原因是砂石車司機低頭撿東西，車速是否過快，警方還要調查釐清肇事責任。

警方說，從監視器畫面顯示，在昨天下午2點27分，由西向東的砂石車行經工業區大門，先撞倒路樹，再擦撞東向西新營客運，客運1名乘客及司機受傷。

砂石車駕駛表示，因為低頭撿東西，才造成車輛偏移撞到路樹，再側撞新營客運。警方表示，車禍過程驚險一瞬間，生命交關，所幸砂石車司機緊急踩煞車，提醒車輛駕駛人，開車行駛途中，勿低頭撿東西，或拿手機接聽、打電話。

這起車禍，因砂石車撞擊猛烈，撞斷路樹，撞上客運再撞斷義竹工業區燈桿，撞壞1間食品廠圍牆，2名司機酒測值都零，車禍附近「收驚」看板寫下午2點，與車禍巧合，讓處理員警及居民嘖嘖稱奇。

「車禍嚴重，還好人都平安」食品廠翁姓負責人說，聽到「碰聲」巨響，出來查看，只見砂石車撞路樹，再撞新營客運左側，客運嚴重偏移，撞斷燈桿再撞工廠圍牆停住，客運司機及2名國中生乘客輕傷走下車，砂石車司機夾在駕駛，2名受傷司機及乘客，送嘉義長庚治療，所幸都輕傷；車

禍禍附近有塊「收驚」看板，寫下午2點，與車禍巧合，讓員警及居民嘖嘖稱奇。