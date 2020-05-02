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影／企圖搭捷運霸王車 醉男遭警壓制還喊「警察打人」
新北市54歲游姓男子昨天滿身酒味意圖硬闖捷運永安市場站，員警上前勸導，游男不願配合，不但高聲歌唱，還出言辱罵捷運員工與員警，見勸導無效，當場壓制上拷帶返派出所保護管束，警方逮捕時，游男竟然還敢惡人先告狀，大喊「警察打人」，警方今天將依違反社秩法裁處。
游姓男子昨天晚上9時許，混身酒味，提著兩把雨傘走進捷運永安市場站內，未刷卡就意圖尾隨其他刷卡進站民眾身後闖關進站，被捷運站人員攔下，游男見事跡敗露，竟在運站內大吵大鬧，還高聲唱歌。
中和警分局安平派出所員警到場勸他不要再胡鬧，游男竟出言辱罵捷運站員工與執勤員警，警方見勸阻無效，以強制力將游男當場壓制，帶返派出所進行保護管束，警方逮人時，游男竟然還大叫「警察打人」，讓路過民眾都覺得真是「做賊喊抓賊。」
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