影／企圖搭捷運霸王車 醉男遭警壓制還喊「警察打人」

新北市54歲游姓男子昨天滿身酒味意圖硬闖捷運永安市場站，員警上前勸導，游男不願配合，不但高聲歌唱，還出言辱罵捷運員工與員警，見勸導無效，當場壓制上拷帶返派出所保護管束，警方逮捕時，游男竟然還敢惡人先告狀，大喊「警察打人」，警方今天將依違反社秩法裁處。

游姓男子昨天晚上9時許，混身酒味，提著兩把雨傘走進捷運永安市場站內，未刷卡就意圖尾隨其他刷卡進站民眾身後闖關進站，被捷運站人員攔下，游男見事跡敗露，竟在運站內大吵大鬧，還高聲唱歌。