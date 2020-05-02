阿里山鄒族獵場布農族人誤擊親人 鄒族獵人協會遺憾

嘉義縣阿里山鄉發生布農族原住民狩獵長槍誤擊事件，鄒族鄉長杜力泉、全國第一個以民族為主體的獵人協會「嘉義縣鄒族獵人協會」理事長高德生，深表遺憾。

69歲南投縣信義鄉王姓布農族男子，與外甥史姓男子，今天凌晨1點多各拿一枝長獵槍，開車到隔壁阿里山鄉打獵飛鼠、山羌，疑視線不佳，史男誤擊舅舅頭部，鋼彈貫穿舅舅右前額，生命危險，緊急送下山在嘉義市聖馬爾定醫院搶救中。

高德生說，目前是野豬、山羌等野生動物的繁殖期，這段期間保育，不打獵，狩獵需有合法獵人證，阿里山是鄒族人的獵場，禁止外族人越區打獵，協會現有300多名獵人，但並非每人都有合法獵槍，有族人用陷阱狩獵，要成為合法獵人，須取得獵人證，通過考核。

獵人協會去年3月20日成立，嘉義林區管理處為借重鄒族獵場經營及狩獵管理之傳統智慧，共同管理國有森林的野生動物資源，推動鄒族狩獵自主管理工作。第一個以民族為主體的獵人協會「嘉義縣鄒族獵人協會」，在林管理處輔導下，依據阿里山鄒族狩獵自治自律公約，進行獵人資格訓練及考核。

去年3月20日，在阿里山鄉長杜力泉、縣議員武清山及嘉義林區管理處奮起湖工作站李主任志見證下，頒發89名獵人獵人證，代表鄒族狩獵管理工作，部落遵守狩獵einu，自主永續管理野生動物資源，踏出第一步，對林務局推動原住民族狩獵自主管理政策，有指標性作用。

嘉義林管處103年起與東華大學，以及鄒族共同推動狩獵自主管理工作，包括狩獵物種數量調查監測、獵場調查、輔導申請合法，符合傳統文化需求的狩獵等，保護鄒族傳統狩獵文化權益，讓山林野生動物資源永續經營使用。