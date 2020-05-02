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布農族男子持獵槍深夜阿里山打獵 誤擊舅舅頭部
嘉義縣阿里山鄉凌晨1點多，發生布農族原住民狩獵長槍誤擊事件，69歲南投縣信義鄉王姓布農族男子，與外甥史姓男子，各拿一枝長獵槍，開車到隔壁阿里山鄉打獵飛鼠、山羌，疑視線不佳，史男誤擊舅舅頭部，鋼彈貫穿舅舅右前額，生命危險，緊急送下山在嘉義市聖馬爾定醫院搶救中。
阿里山消防分隊凌晨1點多獲報，有人頭部遭槍傷，消防救護人員將王姓男子送香林衛生室急救，再以救護車送嘉義市聖馬開刀，漏夜搶救，到目前還未清醒，仍在加護病房觀察。
警方調查，69歲南投縣信義鄉王姓布農族男子，與外甥史姓男子，各拿一枝長獵槍，開車到隔壁阿里山鄉山森，狩獵飛鼠、山羌等野生動物，疑視線不佳，史男誤擊舅舅頭部，鋼彈貫穿舅舅右前額，生命危險，警方留置史男，查扣2枝獵槍偵辦中。
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