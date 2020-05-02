影／電器行一夜接連二度火警 囤積電器燒精光

高雄市三民區1棟透天樓房一夜連發生2次火警。經營電器工程行的黃姓老闆夫婦在第一次發生火警時受困3樓，經消防隊員救下樓，安頓到兒子住處，不料，事隔4小時，3、4樓再起火，且多次爆聲後冒出火舌，熊熊大火將工程行囤放的電器燒光，幸未造成傷亡。起火原因仍待消防局調查。

黃姓老闆在高雄市三民區宗元街的4樓透天樓房，經營電器工程行多年，樓房除了他夫婦居住以外，全囤放冷氣等電器產品。黃姓老闆說，新的冷氣都被燒光，損失還無法估算。由於2次起火點分別在1樓及3樓，就連警、消也直稱，同棟樓房一夜發生2次火警，且不是同處起火點復燃，發生機率微乎其微。

昨晚9點多，電器工程行就發生第一次火警，疑似1樓的電風扇短路引燃雜物，濃煙在屋內竄升，黃姓老闆夫婦受困在3樓，自行打電話向119求救，說明受困所在，消防隊趕抵工程行，發覺屋外並沒火煙，立即進屋滅火，同時架梯將黃姓夫婦救下樓，囤放樓上的的電器未受波及。夫婦倆沒受傷，但受驚嚇後便到附近兒子家過夜。

不料，今天凌晨1點30分許，工程行冒出濃煙，在3、4樓囤積冷氣的空間，多次疑大火引燃冷氣壓縮機，傳出爆炸聲，瞬間火舌竄出，不斷延燒。高雄市消防局動員9支消防分隊人車趕往搶救，切割鐵門進屋滅火，由於電器產品不少，加上不時壓縮機爆炸，滅火困難，消防隊員分批進屋灌水，火勢延燒2小時，直到今天凌晨近3點30分才滅火。