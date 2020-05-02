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一鍵按錯面臨6萬5賠償 超商店員開錯發票跪尋買點數男
基隆市一名吳姓超商店員，昨天凌晨1點多在為一名購買遊戲點數的男子結帳時，因男子以信用卡刷卡，但店員因為一個按鍵按錯，信用卡授權失敗，仍誤按交易完成，導致男子已拿到點數卻未實際付款，她也開出發票，因而面臨6萬5千元的賠償損失，急得如熱鍋上的螞蟻，上網找尋這名男子，希望出面更正這筆錯誤交易。
吳姓女子在臉書社群「基隆人」貼文指出，她知道這裡不是尋人的社團，但是她因開錯發票要尋找圖中穿著白衣的男子，她跪求他本人或認識他的人能與她聯絡，拜託拜託，真的是她人渺茫且唯一的辦法。
吳女晚間受訪說，她在劉銘傳路口一間超商擔任店員，是計時工作人員，昨天凌晨1點27分時，為一名購買遊戲點數的男子結帳，男子以信用卡刷卡，但因一個動作操作錯誤，信用卡授權失敗，卻誤按交易完成，導致已拿點數卻未實際付款，她也開出發票，面臨6萬5千元的賠償損失，急得如熱鍋上的螞蟻，希望趕快找到這名男子。
她表示，這名男子可能也不知道信用卡沒有完成扣款，買完之後仍在店內坐下來一陣子才走，她則是在下班結算時才發現並無信用卡刷卡扣款，是自己操作沒按對造成信用卡未扣到即開出發票。
吳女有到派出所請求協助，警方認為是店員操作的問題，男子可能也不知情，尚難認定構成刑案，但希望男子可以主動出面釐清。吳女也向遊戲公司請求協助，但遊戲公司要求有報案三聯單才能進一步處置，吳女因此面臨不知如何處置的窘境。
吳女說，她不怪任何人，大家都有幫忙，但她難過的都快哭出來，不知如何面對這筆賠償損失，她只希望這名男子出面讓她更正這筆交易錯誤，她很感激大家可以提供線索，公司也提供監視影讓她可以找人。
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