水泥車切車道撞機車 新北女騎士死亡
一輛預拌混凝土車今天下午5時許，行經新北市板橋稅捐稽徵處前，切換車道時擦撞機車，女騎士慘被捲入右前輪，頭部嚴重外傷大量出血，當場失去呼吸心跳，經急救後仍宣告不治。
新北市府消防局表示，下午約5時接獲報案，板橋區中山路一段有一輛預拌混凝土的水泥車撞到機車車禍。
消防局晚間表示，到場將已經呈現無呼吸心跳的女騎士，送板橋亞東醫院急救。
海山警分局表示，車禍地點位於板橋區中山路一段往南方向，初步調查為水泥車陳姓駕駛，疑未注意前方車況，造成擦撞機車。71歲的張姓女駕駛捲入右方前輪，頭部破裂，流滿地鮮血。
警方調閱監視器發現，當時正值尖峰時刻，水泥車打右轉方向燈欲切換車道，卻疑似駕駛未注意車況，與右前方機車發生擦撞。
警方說，水泥車駕駛酒測值為0，詳細肇事原因還有待調查釐清。
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