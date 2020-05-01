水泥車切車道撞機車 新北女騎士死亡

馬路如虎口，開車在路上真的要保持安全距離，小心駕駛，尤其遇到尖峰塞車時段更要有耐心。一名女駕駛昨（30）日下班時開車在路上，不僅頻頻被後方公車按喇叭，在她禮讓其他車輛變換車道時還被公車從後方撞上，下車時更被司機怒罵，讓她氣得PO文抱怨說「我是喝了紅牛有翅膀可以飛嗎？」

2020-05-01 15:07