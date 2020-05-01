砂石車撞客運3人傷 車禍與路旁收驚看板巧合讓人稱奇

嘉義縣嘉172線道義竹鄉工業區大門前，下午2點多發生砂石車撞新營客運重大車禍，造成客運駕駛、1名乘客及砂石車司機共3人受傷，撞擊猛烈，撞斷路樹、燈桿，撞毀1間食品廠圍牆，2名司機酒測值都零，車禍附近「收驚」看板寫下午2點，與車禍巧合，讓處理員警及居民嘖嘖稱奇。

「車禍嚴重，還好人都平安」食品廠翁姓負責人說，下午2點多，聽到「碰聲」巨響，出來查看，只見砂石車撞路樹，再撞新營客運左側，客運嚴重偏移，撞斷燈桿再撞工廠圍牆停住，客運司機及2名國中生乘客輕傷走下車，砂石車司機夾在駕駛座。

到場的新營客運人員說，劉姓司機載2名國中生，從台南新營開到嘉義縣布袋鎮，途經義竹工業區大門前，遭砂石車撞上，會釐清肇事責任，受傷乘客公司會負責。

車禍現場，砂石車車頭全毀，車身橫在道路中央，消防救護人員救出受困砂石車司機，警方調查，車禍發生在下午2點多，由西向東的砂石車行經工業區大門，先撞倒路樹，再擦撞由東向西的新營客運 ，客運1名乘客及司機受傷。