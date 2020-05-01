發國難財！無良業者哄抬口罩價格 一驗竟是劣質貨

新冠肺炎造成一波口罩搶購潮，益江公司被檢調查出，涉嫌從大陸湖北口罩工廠大量收購N95口罩、醫療口罩等，囤貨後見疫情嚴峻，趁勢哄抬口罩價格再轉賣中盤通路。橋頭地檢署今年3月傳喚該公司謝姓負責人到案說明，訊畢命他20萬元交保。同時，檢調送驗查口罩品質，近日結果出爐，該批口罩細菌過濾效率低於95%，未達藥事法規定。

調查局指出，益江公司從湖北武漢某工廠用每片0.5元低價輸入大量「拋棄式醫用口罩（未滅菌）」，轉手再將每片價格哄抬到4元，賣出76萬783片牟取暴利。檢調懷疑，該公司涉嫌趁疫情需求，對外哄抬價格，可能違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，3月底兵分多路大搜索，並傳訊謝姓公司負責人。

檢調在該公司左營、前鎮庫房查獲醫用口罩6箱、相關帳冊及進銷貨明細，初步清查，恐已售出超過60萬片。檢調為求謹慎起見，將口罩送衛福部食藥署查驗品質，結果顯示，該批口罩細菌過濾效率低於95%，不符合藥事法規定標準，就是黑心劣質口罩。