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投資靈骨塔失利欲脫手 婦險遭「靈骨塔房仲」詐128萬

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導
行員及員警及時說明，這僅是詐騙集團常見詐欺手法，蔣婦才恍然大悟、驚覺受騙。記者李隆揆／翻攝
行員及員警及時說明，這僅是詐騙集團常見詐欺手法，蔣婦才恍然大悟、驚覺受騙。記者李隆揆／翻攝

66歲蔣姓婦人因投資靈骨塔失利，日前遇上一名自稱「靈骨塔房仲」的男子，佯稱能協助蔣婦轉虧為盈，但須先繳付128萬元；蔣婦信以為真，到郵局準備領款付錢，所幸行員察覺有異，通報警方到場後，順利阻止蔣婦受騙。

台北市萬華分局4月14日接獲轄內郵局通報，指稱一名婦人要提鉅款，疑似受人詐騙。警方到場後發現，蔣婦因投資靈骨塔失利苦惱不已，日前一名自稱「靈骨塔房仲」的男子，佯稱只要蔣婦先繳付128萬元，就能介紹其他投資人，協助將靈骨塔轉售脫手，轉虧為盈。

蔣婦聽聞後不疑有他，到住家附近郵局提款準備付錢，幸好行員及員警說明，這僅是詐騙集團常見詐欺手法，蔣婦才恍然大悟、驚覺受騙。

警方表示，詐騙集團看準民眾投資心態，利用被害人想買賣、脫手時機，佯稱能代為轉售協助脫手，從中詐取被害人金錢，其中被害人又多以中老年者居多。

民眾如接獲疑似詐騙電話一定要謹記「一聽、二掛、三求證」步驟，若遇到疑似詐騙情形，應即撥打反詐騙專線「165」或「110」，尋求協助避免陷入詐騙陷阱。

詐騙集團 郵局 詐欺

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