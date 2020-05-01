汽車違停擋巷口被按喇叭不高興 2男亮刀恐嚇夫妻

一名對男女今天上午騎車經過基隆市大武崙時，因看到前方有一輛汽車擋住巷口違停，按了聲喇叭，沒想到引發車上2名男子不高興，亮刀恐嚇，被害人把過程貼網，警方根據車號已循線偵辦，掌握2名特定對象追查中。

有一名女子在爆怨公社指出，今天上午近12時，他們在外出的路上有輛汽車擋住巷口，他們按了聲喇叭，但對方的車然不動，所以騎車繞過他們看看是否因為前方堵塞，但前方沒有半台車。車上駕駛這時開車窗說「你叭啥小？ 」

女子說，她老公說「你們停路口擋住去路，你還這麼兇，此話說完後，駕駛就拿刀恐嚇我們說，你想怎樣（台語）？」

基隆市警察局第四分局大武崙派出所對此回應，此案發生在今天上午11時，110轉報武隆街發生持刀恐嚇案件，線上巡邏員警獲報馳赴現場時，雙方皆已離開案發現場，後續經員警連繫報案人，下午2時報案人到派出所完成報案程序。

警方說，經了解，報案人行經武隆街時，發現前方巷口有輛汽車違規停路中央，報案人鳴按喇叭示意後，引發車上2名男子不悅，下車與報案人理論後，返回車上取出刀械朝報案人揮舞怒罵後始離去，現場未有人員受傷。大武崙派出所已調閱相關監視影像，根據車號已掌握特定對象，全力追緝2名持械恐嚇男子到案說明中。