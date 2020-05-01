婦平鎮工地上工第二天遭活埋 丈夫：勞健保都還沒辦妥

桃園市平鎮區文化公園地下停車場工程昨天下午4點多發生崩塌意外，造成3傷1死亡，死者為1名女工，經消防人員整夜搜索，仍於今天清晨5時13分傳來噩耗，確定死亡，令守候多時的家屬非常傷心。死者62歲林白姓婦人的丈夫林先生指出，婦人才到平鎮工作第二天，勞健保手續都尚未辦妥就發生意外，希望能盡快調查崩塌意外真相。婦人大體已於下午2點送至中壢殯儀館進行報驗。

死者丈夫林先生表示，太太是中和人，小工頭熟識，所以前天一行四人才到這個工地做臨時工，沒想到昨天準備下班時，工地忽然崩塌，1人僥倖沒受傷，2人受傷，太太被壓在最底下，另外3人比較靠牆邊幸運摸著牆壁逃出。

才工作第二天，勞健保手續似乎都尚未辦妥就發生意外，承包商有允諾妥善圓滿處理，對於這起意外只想知道崩塌真相。

林先生還說，承包商早上說要先給慰問金，也承諾會妥善處理，但家人對於這起意外只想知道崩塌真相，至於善後問題則要看承包商與工地是否能拿出誠意等態度了。

工地負責人陳昌鉉則表示，此地下停車場工程所有施工都依照設計圖進度執行，意外發生後，市府與勞檢處等單位都已勒令停工，他們已停工並配合調查已，今天有2個技師公會來做鑑定，了解意外發生原因，至於外界質疑可能是無樑法施工造成崩塌意外，他們不便置評。