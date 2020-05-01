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婦人搭火車不戴口罩列車長勸導兩次 屏縣衛生局開罰5千
中央流行疫情指揮中心公布，從4月4日起民眾搭乘大眾運輸工具，都要戴口罩，若勸導不聽，可依法開罰處3千元到1萬5千元不等。屏東縣一名婦人在4月18日搭區間車時，未依規定戴口罩，且經列車長勸導2次仍不配合，列車長依規定拒絕運送並向鐵路警察局舉發。屏東縣衛生局依傳染病防治法裁罰5千元，也是屏東縣首例因搭乘大眾交通運輸工具未配戴口罩開罰。
屏東縣政府衛生局指出，今年4月18日，一名婦人搭乘台鐵3212次區間車，從潮州站搭乘，這名婦人進火車站時，未戴口罩，經勸導後戴上口罩，未料搭上火車後，婦人又將口罩拿下，列車長再度提醒，經列車長兩次勸導，婦人不配合，列車長依規定舉發。
衛生局指出，中央流行疫情指揮中心公布，從4月4日起民眾搭乘捷運、火車、高鐵等大眾交通工具，都要戴上口罩，若勸導不聽，可處3千元至1萬5千元罰鍰；如果搗亂，則以社會秩序維護法給予處分。
交通部也在4月15日公告為防治控制嚴重特殊傳染性肺炎所需，搭乘海、空運航班、高速鐵路、臺鐵、捷運、國道及公路客運、計程車及市區公車，應佩戴口罩，未佩戴口罩者，不得搭乘。
衛生局呼籲，大眾交通運輸因為空間狹窄、有限的通風環境可能導致乘客之間感染，搭乘大眾交通運輸工具應全程佩戴口罩，且避免在車上吃東西，以免有飛沫傳染的可能。疫情期間，民眾應配合中央流行疫情指揮中心及縣府防疫政策，為降低群聚感染風險，搭乘大眾交通運輸旅客均應全程佩戴口罩，以保護自己與他人的健康。
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