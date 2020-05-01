影／頭城鎮桃源谷步道登山 一遊客OHCA直升機吊掛送醫
五一連假首日，有登山客在頭城鎮桃源谷步道昏迷OHCA，直升機緊急吊掛送醫。
宜蘭縣消防局今天中午接獲新北市消防局119轉報，在頭城鎮桃源谷步道，有一行20多人遊客由貢寮前往桃源谷登山，一日行程，但在灣坑頭山與草嶺古道啞口之間，其中48歲的王姓遊客昏迷OHCA，請求救援。
消防局派遣大里消防分隊人車及頭城消防人員10人、義消5人，開車至草嶺古道啞口後，再步行約1公里，走30分鐘路程到現場，新北市消防局出動消防人員14人、義消5人。
中午12點50分，大里消防分隊人員接觸患者並實施CPR，空勤直升機自松山機場出發，
抵達現場，下午1點40分，直升機完成吊掛，下午2點將王姓遊客後送台北市榮民總醫院就醫急救。
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