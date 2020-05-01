快訊

老闆貸款發薪…員工卻不想拿 因「失業能領更多」

Q&A／勞工紓困貸款搶翻 我有機會申請嗎？

影／頭城鎮桃源谷步道登山 一遊客OHCA直升機吊掛送醫

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
五一連假首日，有登山客在頭城鎮桃源谷步道昏迷OHCA，直升機緊急吊掛送醫。圖／宜蘭縣消防局提供
五一連假首日，有登山客在頭城鎮桃源谷步道昏迷OHCA，直升機緊急吊掛送醫。圖／宜蘭縣消防局提供

五一連假首日，有登山客在頭城鎮桃源谷步道昏迷OHCA，直升機緊急吊掛送醫。

宜蘭縣消防局今天中午接獲新北市消防局119轉報，在頭城鎮桃源谷步道，有一行20多人遊客由貢寮前往桃源谷登山，一日行程，但在灣坑頭山與草嶺古道啞口之間，其中48歲的王姓遊客昏迷OHCA，請求救援。

消防局派遣大里消防分隊人車及頭城消防人員10人、義消5人，開車至草嶺古道啞口後，再步行約1公里，走30分鐘路程到現場，新北市消防局出動消防人員14人、義消5人。

中午12點50分，大里消防分隊人員接觸患者並實施CPR，空勤直升機自松山機場出發，

抵達現場，下午1點40分，直升機完成吊掛，下午2點將王姓遊客後送台北市榮民總醫院就醫急救。

五一連假首日，有登山客在頭城鎮桃源谷步道昏迷OHCA，直升機緊急吊掛送醫。圖／宜蘭縣消防局提供
五一連假首日，有登山客在頭城鎮桃源谷步道昏迷OHCA，直升機緊急吊掛送醫。圖／宜蘭縣消防局提供
五一連假首日，有登山客在頭城鎮桃源谷步道昏迷OHCA，直升機緊急吊掛送醫。圖／宜蘭縣消防局提供
五一連假首日，有登山客在頭城鎮桃源谷步道昏迷OHCA，直升機緊急吊掛送醫。圖／宜蘭縣消防局提供

直升機 草嶺

延伸閱讀

台南防疫專責救護逾126車次 黃偉哲率義消總隊加油打氣

慶祝解封登山自拍！女子慘摔35公尺懸崖喪命

20分鐘檢查10層樓？北市消防局坦言只看1樓

北約希臘外海演習 一加拿大軍用直升機墜落

相關新聞

婦平鎮工地上工第二天遭活埋 丈夫：勞健保都還沒辦妥

桃園市平鎮區文化公園地下停車場工程昨天下午4點多發生崩塌意外，造成3傷1死亡，死者為1名女工，經消防人員整夜搜索，仍於今...

影／頭城鎮桃源谷步道登山 一遊客OHCA直升機吊掛送醫

五一連假首日，有登山客在頭城鎮桃源谷步道昏迷OHCA，直升機緊急吊掛送醫。

花蓮沼氣綠能電廠工安意外釀3傷 疑因焊接不慎致氣爆

花蓮縣玉里鎮三民里一座興建中的沼氣發電廠，今天發生工安意外，疑似因工人收集沼氣的蓄水池上方電焊不慎，火星掉落造成氣爆，3...

下班遇車流被公車頻按喇叭還撞上 女駕駛怒：我是可以飛嗎？

馬路如虎口，開車在路上真的要保持安全距離，小心駕駛，尤其遇到尖峰塞車時段更要有耐心。一名女駕駛昨（30）日下班時開車在路上，不僅頻頻被後方公車按喇叭，在她禮讓其他車輛變換車道時還被公車從後方撞上，下車時更被司機怒罵，讓她氣得PO文抱怨說「我是喝了紅牛有翅膀可以飛嗎？」

奠立疫調基礎 警署長：高雄警是幕後功臣

警政署長陳家欽今天下午到高雄市警局，慰勉偵查桶屍命案專案人員，認為警方迅速破案，避免治安與疫情產生聯結，並提及高雄市警方...

婦人搭火車不戴口罩列車長勸導兩次 屏縣衛生局開罰5千

中央流行疫情指揮中心公布，從4月4日起民眾搭乘大眾運輸工具，都要戴口罩，若勸導不聽，可依法開罰處3千元到1萬5千元不等。...

國3鶯歌段聯結車衝破分隔島 釀連假首日國道車流紫爆

國道3號北上鶯歌路段今天上午1輛大型聯結車變換車道不慎，失控衝破分隔島，不僅車上車體零件散落在南北向車道，還波及另外6輛...

平鎮工地大崩塌女工人遭活埋 偵辦敬鵬大火檢察官相驗

桃園平鎮區文化公園停車場工程昨下午突大面積坍塌，造成1名林白姓女工人遭活埋喪命，勞檢處已展開調查，桃園地檢署預計今下午2...

桃園地下停車場崩塌 尋獲女工遺體

桃園市平鎮區文化公園地下停車場工程昨天傍晚崩塌，2名男工人輕傷、1名女工人失聯，歷經一整夜搜救開挖，失聯女工遺體在今天清晨5時13分被發現。

平鎮文化公園停車場崩塌1死2傷 林佳龍要公路總局了解

桃園市平鎮區文化公園地下停車場工程昨天傍晚驚傳崩塌意外，造成1死2傷，交通部長林佳龍針對此起意外表示，已責成公路總局去詳...

工安意外釀1死2傷 鄭文燦：第三方調查找真相

桃園市平鎮區文化公園地下停車場工程昨天傍晚驚傳崩塌意外，造成工人1死2傷悲劇，市長鄭文燦說，全力協助家屬善後，市府已請3...

花蓮凌晨死亡車禍 行人過馬路遭聯結車當場輾斃

花蓮光復鄉今天凌晨發生一起死亡車禍，68歲男子過馬路時，與聯結車發生碰撞，當場遭聯結車碾斃。警方表示，聯結車李姓駕駛無酒...

熱門新聞

桃園市平鎮文化公園地下停車場工程塌陷 2受傷1失聯

桃園地下停車場工地崩塌意外 清晨發現女工身影

他為殺警案凶手做鑑定 「不該責備做出專業決定的人」

平鎮停車場大坍塌 交通局年初才要求強化混凝土

殺鐵路警判無罪 蔡總統表態支持依法上訴

影／殺鐵警判無罪審判長 曾判陳瑞欽死刑、王焜弘無期

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。