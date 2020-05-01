下班遇車流被公車頻按喇叭還撞上 女駕駛怒：我是可以飛嗎？

馬路如虎口，開車在路上真的要保持安全距離，小心駕駛，尤其遇到尖峰塞車時段更要有耐心。一名女駕駛昨（30）日下班時開車在路上，不僅頻頻被後方公車按喇叭，在她禮讓其他車輛變換車道時還被公車從後方撞上，下車時更被司機怒罵，讓她氣得PO文抱怨說「我是喝了紅牛有翅膀可以飛嗎？」

原PO在臉書「爆怨公社」表示昨天下班開車遇到尖峰時段，於是開得特別小心，沒想到後面一台公車不斷逼車，還狂按喇叭，最後還不小心撞上她的車，讓她氣炸了。原PO貼出行車紀錄器影片，影片中不斷聽到喇叭聲，就在一個路段時，她的左邊有一台白車打了右轉方向燈準備切換車道，原PO放慢速度想讓白車先切，豈料後方的公車直接撞了上來，讓她覺得超倒楣。

原PO說開車12年第一次被公車從屁股撞，平時看到公車或客運一定閃得遠遠的，但昨天下班時刻路上車多無法開快，不懂為何公車要一直按喇叭，「狂按喇叭我前面的車也不會消失，最後你撞我還不是誰都走不了」。她說被撞後公車司機還繼續叭，甚至一下車還對她大吼示威，沒想到警察一到場突然變好好先生，讓她很傻眼。警察事後還安慰原PO說「車關過了就過了，不必太擔心」，讓她覺得很暖心。

不過發生事故當下原PO立刻將車開到路旁的這個舉動，她自己也承認錯誤，坦承因為是第一次遇到，沒有先做蒐證紀錄的動作，一時間反應不過來才開到路邊，以後若再遇到這樣的狀況會乖乖等著。貼文一出也引來網友們的熱議，「如果是一台上千萬超跑，我看司機大概嚇死了」、「不用擔心，後車追撞100%輸，就算沒行車紀錄器」、「賓士等於肇逃吧」、「如果有保險丟給保險負責就好，千萬別跟他們談，會被盧死」。

更有許多人批評台灣的公車司機行車素質太差，「路上看到公車司機一概不讓，反正素質眾所皆知」、「真懷疑他們到底是載人還是載貨的，每個都在趕死」、「職業駕駛下車都習慣先發制人，把對方嚇成錯的就達到目的了」、「公車司機開車都像要殺人似的」、「公車跟計程車行車素質都讓人討厭，影片上那台白色賓士那種行駛方式也很白目」、「今天在台北市騎車，一台公車也一直往我屁股邊按喇叭追過來，最後我只好停下來」、「上次碰到一個方向燈一打，馬上就右切機車優先道」、「我還看過公車逼前方車輛喇叭按到底超過5秒的」。