平鎮工地大崩塌女工人遭活埋 偵辦敬鵬大火檢察官相驗

桃園平鎮區文化公園停車場工程昨下午突大面積坍塌，造成1名林白姓女工人遭活埋喪命，勞檢處已展開調查，桃園地檢署預計今下午2點20分，由外勤檢察官董諭到場相驗，董過去曾偵辦敬鵬大火6消防殉職一案，對大型公安意外有相當經驗，全案將朝職業安全衛生法、過失致死方向釐清。

目前包括死者家屬、獲救工人，以及承包商的工地主任等，現已都在中壢殯儀館等候，檢方將同步相驗遺體，並初步了解事發經過。

針對停車場坍塌原因，檢方將逐步清查包商施工過程，對於安全維護有無應注意而未注意事項，比如設置防墜網、安全護欄等防護設備，以及是否如承包商所述均按照工圖施作，另參酌勞檢處調查結果等，確認其中有無偷工減料、未依規定施作，和造成死亡結果具相當因果關係。

桃檢今由外勤檢察官董諭負責相驗，2018年4月28日同樣在桃園平鎮區的敬鵬工業大火，釀成6名消防人員殉職，當時也是董值外勤，經10個多月偵查，反覆到火災現場勘驗、傳訊證人。

檢方查出廠房中間的防火間隔增建違章建築，且未定期清理熱排風管，認定3名消防隊現場指揮官無過失，去年2月22日依業務過失致死罪嫌起訴敬鵬董事長黃維金及幹部等6人，目前全案仍在法院審理中。

另外，針對此次停車場工地大面積坍塌，桃檢也不排除指派其中1名具有土木專長的檢查事務官，針對各單位先做事前聯繫、初步勘驗監視器，及整理大量卷證。