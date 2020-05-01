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花蓮沼氣綠能電廠工安意外釀3傷 疑因焊接不慎致氣爆

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮玉里鎮一座沼氣回收發電的綠能電廠，今天發生氣爆工安意外，消防人員趕往救援。記者王燕華／翻攝
花蓮玉里鎮一座沼氣回收發電的綠能電廠，今天發生氣爆工安意外，消防人員趕往救援。記者王燕華／翻攝

花蓮縣玉里鎮三民里一座興建中的沼氣發電廠，今天發生工安意外，疑似因工人收集沼氣的蓄水池上方電焊不慎，火星掉落造成氣爆，3人被爆炸的震波彈飛，身上多處骨折、擦傷送醫。其中翁姓工地經理脊椎、大腿骨骨折，需要開刀，已轉到北部醫院治療。

據了解，這座沼氣電廠是由環保署補助綠能業者興建，是花蓮第一座以回收糞尿沼液、沼渣，進行沼氣發電的工廠，預計6月完工，近日已開始收少量畜牧廢水試運轉，但尚未正式使用。

花蓮縣消防局今天上午9時45分接獲民眾通報，指廠區發生炸，即派出三民、觀音等分隊前往救援。三民分隊小隊長金錦成說，到場才知道是沼氣發電廠，現場還存留沼氣味。

因氣爆威力強大，建築物水泥塊被炸裂四散，當時在場的翁姓工地經理、邱姓工人、林姓工人，也被猛烈爆炸力道彈飛，3人全身多處骨折或擦傷，但意識都清楚。其中，49歲翁姓工地經理被送往玉里慈濟醫院，副院長林志晏說，患者身上都是撞擊傷，脊椎爆裂性骨折、大腿也骨折，需要開刀，經輸血、石膏固定等處置後，已轉到北部醫院作進一步治療。

另外48歲邱姓工人，右小腿開放性骨折及左大腿疑似骨折，身上多處擦傷，54歲林姓工人全身多處擦傷，都被送往台北榮總玉里分院治療。

目前現場已經封鎖調查中，初步勘查，爆炸點位於收集沼氣的畜水池上方，氣爆發生時工人正在屋頂電焊，懷疑是焊接不慎造成這起意外。

花蓮玉里鎮一座沼氣回收發電的綠能電廠，今天發生氣爆工安意外，消防人員趕往救援。記者王燕華／翻攝
花蓮玉里鎮一座沼氣回收發電的綠能電廠，今天發生氣爆工安意外，消防人員趕往救援。記者王燕華／翻攝
花蓮玉里鎮一座沼氣回收發電的綠能電廠，今天發生氣爆工安意外，消防人員趕往救援。記者王燕華／翻攝
花蓮玉里鎮一座沼氣回收發電的綠能電廠，今天發生氣爆工安意外，消防人員趕往救援。記者王燕華／翻攝
花蓮玉里鎮一座沼氣回收發電的綠能電廠，今天發生工安意外，3名工人受傷。記者王燕華／翻攝
花蓮玉里鎮一座沼氣回收發電的綠能電廠，今天發生工安意外，3名工人受傷。記者王燕華／翻攝
花蓮玉里鎮一座沼氣回收發電的綠能電廠，今天發生氣爆，爆炸威力讓水泥塊四散飛落。記者王燕華／翻攝
花蓮玉里鎮一座沼氣回收發電的綠能電廠，今天發生氣爆，爆炸威力讓水泥塊四散飛落。記者王燕華／翻攝

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