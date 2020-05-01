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高雄暗夜汽車突冒火 暫排除縱火可能

聯合報 / 記者林保光／高雄即時報導
高雄市三民區義利街1輛型車今天凌晨起火，消防隊員噴水搶滅火苗。圖／讀者提供
高雄市三民區義利街1輛型車今天凌晨起火，消防隊員噴水搶滅火苗。圖／讀者提供

高雄市三民區今天凌晨1輛廂型車突然冒火，消防隊據報趕抵，迅速布水線滅火，未造成傷亡。警方了解，自火場旁的鄰居監視影像，僅發現黑煙慢慢冒升，沒發現有人靠近車子，而且車主也表示未與人結怨，認為不可能遭縱火。確實起火原因仍待調查。

這場火警今天凌晨2點40分發生在高雄市三民區義利街，1輛停在透天樓房門口的廂型車，突然起火，引擎蓋和前擋風玻璃都有火焰。住戶發現，趕緊向119求救，大昌消防分隊趕抵後，5分鐘便撲滅火苗，未造成傷亡。

由於旁人懷疑廂型車遭縱火，火苗才在引擎蓋及擋風玻璃上，警方事後調閱鄰居的監視錄影畫面，發覺並沒人靠近廂型車，疑有火光掉在廂型車的前擋風玻璃，才引燃遮陽紙板。警方訪查，車主不是車輛使用人，而是家人使用，家人說沒與人結怨，不可能遭縱火。

擋風玻璃 縱火 車主

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