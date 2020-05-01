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工安意外釀1死2傷 鄭文燦：第三方調查找真相

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市平鎮區文化公園地下停車場工程昨天傍晚驚傳崩塌意外，造成工人1死2傷悲劇，市長鄭文燦說，全力協助家屬善後，市府已請3大工會進行第3方調查。記者張裕珍／攝影
桃園市平鎮區文化公園地下停車場工程昨天傍晚驚傳崩塌意外，造成工人1死2傷悲劇，市長鄭文燦說，全力協助家屬善後，市府已請3大工會進行第3方調查。記者張裕珍／攝影

桃園市平鎮區文化公園地下停車場工程昨天傍晚驚傳崩塌意外，造成工人1死2傷悲劇，市長鄭文燦說，全力協助家屬善後，市府已請3大工會進行第3方調查，市府會以客觀公正嚴謹找出意外原因，另工地勒令停工，將監測並完成該做的灌漿補強工作。

該處地下停車場規畫地下3層樓，由市府交通局主辦發包施工，去年5月底開工，預計今年12月底完工，工程進度略有超前，已經完成地下2、3樓工程，未料昨進行頂板覆土作業，突然崩塌下陷，2名男工人輕傷沿牆壁爬出，1名女工人被土石壓住，消防救難人員漏夜搜救，今天早上5點多發現女工人身影，7點多救出時，已經明顯死亡。

鄭文燦今天中午受訪，表示對昨天平鎮文化停車場發生工安意外，除了表達遺憾之外，他也已經要求停工調查、從嚴處分，由於有工人罹難，全力協助家屬處理善後。

鄭文燦強調，這個工地也要做第三方的調查，以最嚴謹的方式能夠讓工地安全獲得確保，交通局已經邀集結構技師公會、土木技師公會、以及建築師公會3大工會代表，在今天早上達成了2個重要的決定，第一個，針對工地的監測要考慮到民宅的安全，包括工地本身的支撐安全；第二個，該做的灌漿補強工作必須要完成，也同時請他們做整個工地的崩塌原因的調查，這個崩塌調查是希望客觀、公正、嚴謹。

至於意外原因，鄭文燦強調，工地已經勒令停工，這個營造商只有承包桃園市這個工程，進度有超前，並無趕工需求，因牽涉到工安責任的判定，希望由三大工會以專業第三角度調查清楚、釐清責任，另該工程採用無梁版工法，梁在樓地板內厚達45公分，會請相關單位加強以每10公尺進行檢測並補強，調查報告預計10天內出爐。

鄭文燦 崩塌 停車場

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