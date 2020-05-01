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好萌！全國唯一「藪貓」吉祥物與警牽手上街頭宣導防疫

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南學甲警分局五一連假進行防疫及交通宣導，頑皮世界動物園吉祥物「藪貓」兄妹一起上街，成吸睛焦點。圖／學甲警方提供
台南學甲警分局五一連假進行防疫及交通宣導，頑皮世界動物園吉祥物「藪貓」兄妹一起上街，成吸睛焦點。圖／學甲警方提供

五一勞動節連續假期共3天，台南市學甲警分局今天在學甲區慈濟宮中正商圈，邀請轄區頑皮世界動物園的「藪貓」吉祥物一起上街宣導防疫措施，在前往人潮較多的風景區，除自身應佩帶口罩，與他人也盡量保持1公尺以上社交安全距離，以降低群聚感染與傳播的機會，保護自己也保護他人，超萌的「藪貓」格外吸睛，也達到宣導效果。

學甲警方說，預估5月1日起3日外出旅遊人車增多，針對轄內「北門遊客中心園區」、「井仔腳鹽田」、「南鯤鯓代天府」、「頑皮世界野生動物園」、「學甲慈濟宮中正商圈」等景點及台84線快速道路各交流道，將視當日車流狀況機動派遣警力，前往車流較多路口，進行交通疏導管制措施，維持行車順暢；另該分局為提醒連假期間前來旅遊的民眾，注意防疫的各項措施，

警方提醒連續假期期間轄區重要道路施工如下：台17線五王大橋：請依替代道路改行台61線北門交流道轉台17線北上前往代天府，並由同路線駛離，以避開該施工路段；北門區永隆橋：請依替代道路改行台17線北門遊客中心方向進入，以避開該施工路段。

很多民眾對人偶吉祥物相當好奇，原來這是頑皮世界野生動物園斥資百萬元，從國外引進的「藪貓兄妹」，是全國唯一擁有藪貓的動物園，藪貓有貓咪的可愛行為，又擁有豹的帥氣姿態，模樣相當特別，原產非洲，不少人民眾爭相合影。

台南學甲警分局五一連假進行防疫及交通宣導，頑皮世界動物園吉祥物「藪貓」兄妹一起上街，成吸睛焦點。圖／學甲警方提供
台南學甲警分局五一連假進行防疫及交通宣導，頑皮世界動物園吉祥物「藪貓」兄妹一起上街，成吸睛焦點。圖／學甲警方提供

北門 動物園 替代道路

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