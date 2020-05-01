消防署：全台192處易成孤島地區 注意防汛
消防署今天表示，汛期已到，已通報各縣市政府注意容易形成孤島地區的防救災工作，經統計共15縣市、192處易成孤島地區，會持續提醒縣市政府，並呼籲民眾做好防汛準備。
內政部消防署發布新聞稿指出，每年5月1日起進入汛期，依統計，也是雨量最豐沛季節，此時容易出現強降雨及豪雨，若遇颱風來襲，可能引發山洪、淹水、土石流等災情。
消防署已在汛期前先通報各縣市政府注意容易形成孤島地區的防救災工作整備，例如盤點轄內避難收容處所、檢視緊急通訊方式等，經統計共15縣市、192處易成孤島地區，會持續加強與縣市政府聯繫。
消防署表示，民眾在汛期間應隨時注意最新氣象動態，做好防汛準備，可先檢查雨水溝、排水管是否暢通，準備沙包或安裝防水閘門，防範淹水。
低窪或易淹水地區，可至消防署網站查詢全國村里簡易疏散避難地圖，瞭解附近避難收容處所位置，確認避難疏散路線。
消防署指出，目前仍在防疫期間，建議民眾進行防汛準備工作時，應落實防疫措施，例如勤洗手、使用乾洗手液清潔、戴口罩等。
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