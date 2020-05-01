在家種大麻 高雄警逮2嫌送辦
高雄市政府警察局今天表示，住苓雅區的江姓和徐姓男子在家種大麻，警方在犯嫌住處查獲大麻、大麻種子、培養土與灑水器等種植相關設備，逮捕2人送辦。
高市府警局刑事警察大隊發布新聞稿表示，獲報有人種植大麻牟利，經與轄區苓雅分局共組專案小組布線偵查，發現江姓男子涉重嫌；蒐證期間發現江姓男子確有買種植大麻相關設備，無關工作所需物品，且出入住處相當低調、行蹤詭異。
偵三隊長陳榮輝表示，專案小組蒐證完備後，向台灣高雄地方法院聲請搜索票，4月28日搜索江姓男子租屋處，當場查獲大麻活植株10株、乾燥大麻14包（毛重共149.48公克）、大麻種子3包（毛重共10.92公克）、毒品安非他命6小包（毛重共3.85公克）、植物照明燈、培養土、灑水器、捲菸器與灑水器等物，立即逮捕在場江姓、徐姓男子到案。
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