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國道3號大溪路段車禍 連結車衝撞分隔島釀塞車回堵

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
國道三號南下57.7公里桃園大溪路段，今天早上6點40分發生一起車禍，一輛營業半聯車行駛北上車道，不明原因突然衝往中央分隔島橫跨到南下車道，多車被波及，幸無人受傷。記者張裕珍／翻攝
國道三號南下57.7公里桃園大溪路段，今天早上6點40分發生一起車禍，一輛營業半聯車行駛北上車道，不明原因突然衝往中央分隔島橫跨到南下車道，多車被波及，幸無人受傷。記者張裕珍／翻攝

五一勞動節連假今天開跑，國道三號南下57.7公里桃園大溪路段，今天早上6點40分發生一起車禍，一輛營業半聯車行駛北上車道，不明原因突然衝往中央分隔島橫跨到南下車道，多車被波及，幸無人受傷，但造成後方車輛回堵，國道警方到場處理封閉南北向內側與中線車道，今天早上8點44分已排除雙向恢復通車，案由警方釐清中。

國道警方指出，車禍事發時間在早上6點40分的大溪北上與南下路段，該輛營業半聯車往中央分隔島衝撞，多處被撞毀，車頭與擋風玻璃都破損，由於連結車車體大，多車遭到波及，車禍現場占據雙向南側與中線車道，也因此造成後方車輛塞車回堵。

國道警方指出，現場無人傷亡，但仍在釐清車禍原因，早上8點20分先排除北向恢復通車，8點44分排除南向，車流陸續紓解中。

依據1968路況資訊，國道三號大溪路段目前仍呈現車多，車速維持在40到60公里。

國道三號南下57.7公里桃園大溪路段，今天早上6點40分發生一起車禍，一輛營業半聯車行駛北上車道，不明原因突然衝往中央分隔島橫跨到南下車道，多車被波及，幸無人受傷。記者張裕珍／翻攝
國道三號南下57.7公里桃園大溪路段，今天早上6點40分發生一起車禍，一輛營業半聯車行駛北上車道，不明原因突然衝往中央分隔島橫跨到南下車道，多車被波及，幸無人受傷。記者張裕珍／翻攝

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