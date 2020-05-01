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桃園地下停車場工地崩塌意外 清晨尋獲失聯女工大體

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
桃園市平鎮區文化公園地下停車場工程昨天發生崩塌意外，最後一名失聯女工，經消防人員整夜搜索，於今天清晨5時13分發現失聯女工罹難大體，並於7點3分將大體遺至路面，交由偵查隊處理。記者高宇震／攝影
桃園市平鎮區文化公園地下停車場工程昨天發生崩塌意外，最後一名失聯女工，經消防人員整夜搜索，於今天清晨5時13分發現失聯女工罹難大體，並於7點3分將大體遺至路面，交由偵查隊處理。記者高宇震／攝影

桃園市平鎮區文化公園地下停車場工程昨天下午4點50分發生崩塌意外，造成4名工人受困，其中3人順利逃出，還有一名失聯女工，經消防人員整夜搜索，於今天清晨5時13分發現失聯女工罹難大體，並於7點3分將大體遺至路面，交由偵查隊處理。

桃園市政府交通局表示，市府救災救護指揮中心昨天下午4時53分接獲民眾報案，指「桃園市平鎮區文化公園地下停車場興建工程」發生崩塌事故，市府立即派搜救人員及消防救護車輛前往協助。

交通局表示，事故發生時4名工人在場，3名男工人逃出，其中56歲林姓男子頭部撕裂傷，43歲詹姓男子頭部撕裂傷、右肩擦傷，送醫治療，但在地下3樓執行牆面整修作業的林白姓女工則未尋獲。

消防局表示，出動2台怪手及1台吊車於現場進行開挖、逐層破壞移除作業，以利消防人員入內搶救，清晨5時13分在工地的土石堆中發現女工的身影，消防局救護人員持續進行開挖作業，於今早7點3分將大體遺至路面，交由偵查隊處理。

事故 停車場 崩塌

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