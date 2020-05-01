桃園文化公園地下停車場工地崩塌 造成1死2傷

桃園市平鎮區文化公園地下停車場工程昨天發生崩塌意外，消防人員經徹夜開挖搜救，今天清晨發現1具女工遺體，明顯死亡；事故造成1死2傷，工程已停工，配合檢警調查。

桃園市政府消防局救災救護指揮中心昨天下午4時53分接獲民眾報案指出，位於平鎮區文化國小旁的「桃園市平鎮區文化公園地下停車場興建工程」發生崩塌意外，立即派搜救人員及消防救護車輛前往救援。

消防局表示，事故發生時有多名工人在工地施工，意外發生時慌亂逃生，其中56歲林姓男子頭部撕裂傷，43歲詹姓男子頭部撕裂傷、右肩擦傷，但當時在地下3樓執行牆面整修作業的62歲林白姓女工未尋獲。

由於塌陷工地約為5、6公尺深的大範圍土堆，救護人員立刻出動搜救犬及雷達探測，先以挖土機及吊車大規模搶救，並在靠近女工位置時，改以人工挖掘方式，希望能救出受困女工。

隨著入夜後光線昏暗，消防局出動照明車支援現場救援任務，直到今天凌晨3時30分，怪手在執行開挖作業時，疑似發現有血跡反應，消防人員展開周邊搜索，並在凌晨5時13分發現女工遺體位置後，改以人工挖掘，並從土石堆附近找到女工，約在早上7時許將遺體移至平地。

現場搜救人員說，女工躺臥處有大小不一的土石，身體有多處受到重創，女工被發現時已經沒有生命跡象，明顯死亡，但消防人員仍持續開挖，找尋其它證據，以協助檢方釐清案情。在工地等候一整晚希望有奇蹟出現的女工家屬，在看到遺體時傷心欲絕。

桃園市政府交通局表示，這項工程於去年5月底開工後，預計今年12月底前竣工，目前已施作到地面一層及土方回填。昨天下午回填土方時，地下室頂板突然崩塌，並導致1台壓路機、1台貨車與2台挖土機掉落。

交通局指出，興建工程規劃為地下3層、地上2層的停車場，目前現場已加強安全管制措施。至於承包的營造、監造單位是否有其他缺失，將配合檢方偵辦，同時也將全力協助家屬，並立即停工調查。