台船建造100噸級巡防艇首艘通過驗收交船 將守護東海岸

台船承造海洋委員會海巡署15艘100噸級巡防救難艇，第一艘PP-10068，昨天完成驗收及交船，由於疫情影響，儀式儀式簡單隆重。海巡署表示，首艘配發台東海巡隊使用。

台船基隆廠指出，PP-10068艇採用優規之德國MTU高速主機，最高速可達30節，續航力更達1200浬以上。海巡署說，藉由提升主機性能及機艙配置，並增加船舶總重，以提高航行穩度與適航性，全面提升海巡艦艇執勤能量，有效捍衛主權及漁權，保障我國漁民海上作業權益與安全。

台船建造100噸級首艘巡防救難艇昨天完成驗收，在基隆廠舉行交船文件簽署儀式，由台船副總經理周志明及海巡署艦隊分署副分署長吳金河簽署交船文件，因防疫期間儀式簡單隆重，觀禮有海巡署、船舶暨海洋產業研發中心、中國驗船中心、BV驗船中心等。