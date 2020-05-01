51連假屏東警結合縣府單位 到卡拉OK、小吃部聯合稽查

新冠肺炎持續零確診，因應五一連假來臨，避免民眾疏忽防疫意識，屏東縣里港警分局昨晚結合第三方警政，與縣府城鄉發展處、交通旅遊處人員一同到轄內列管卡拉OK店、小吃部共6處，展開聯合稽查，並宣導提醒保持社交安全距離、戴口罩等防疫措措施。

昨天晚間由里港警分局長楊龍祥率約10餘名警力，結合縣府城鄉發展處工商科、交通旅遊處觀光管理科等第三方警政人員，前往轄內列管卡拉OK店、小吃部共計6處，聯合稽查。

受到疫情影響，店內客人沒有以往來得多，警方進入店家時，也要量體溫、用酒精消毒雙手，進入展開稽查。里港警方指出，到轄內里港鄉、九如鄉列管卡拉OK、小吃部共6處，宣導防疫措施外，並柔性勸導商家自行停業及張貼屏東縣政府所印製宣導海報，一起為防疫努力。

警方也提醒，五一勞動節連續假期，到此類場所消費的民眾人數勢必會大量增加，向店家宣導應注意相關營業防疫作為，以免造成過度人群聚集，讓趨穩的疫情，又再次出現破口。