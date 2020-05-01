五一連假登場 台南近1500名警力交通疏導防疫一起來

台南轄內古蹟及觀光景點林立，1968APP交通部列入公告景點更達29處，五一連假預期會吸引各地觀光人潮湧入，適逢新型冠狀病毒防疫期間，台南市警局規畫交通崗178處，動員1495名警力維持道路交通順暢及行車安全外，呼籲民眾要落實防疫工作，不要讓出遊或運輸成為防疫的破口。

台南市警局交通警察大隊大隊長翁誌宏昨天親率員警及結合志工，前往火車(轉運)站等人潮聚集地向民眾一一宣導各項交通疏運措施及行車安全。現場利用大聲公、標語宣導不要酒後駕車、行人「停、看、轉、揮、動」穿越馬路的等交通安全觀念，同時也不忘提醒注意室外1公尺，室內1.5公尺的社交防疫安全距離，並戴口罩保護你我他。

翁誌宏指出，五一連假期間，在轄內30處熱門遊樂區、觀光景點、夜市、宗教廟宇及百貨商圈，警察局規畫交通崗178處，動員1495名警力，維持道路交通順暢。