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桃園地下停車場工地崩塌意外 清晨發現女工身影
桃園市平鎮區文化公園地下停車場工程昨天發生崩塌事故，桃園市政府消防局表示，失聯女工身影在今天清晨5時13分被發現，救護人員持續進行開挖作業。
桃園市政府交通局表示，市府救災救護指揮中心昨天下午4時53分接獲民眾報案，指「桃園市平鎮區文化公園地下停車場興建工程」發生崩塌事故，市府立即派搜救人員及消防救護車輛前往協助。
交通局表示，事故發生時4名工人在場，3名男工人逃出，其中56歲林姓男子頭部撕裂傷，43歲詹姓男子頭部撕裂傷、右肩擦傷，送醫治療，但在地下3樓執行牆面整修作業的林白姓女工則未尋獲。
消防局表示，清晨5時13分在工地的土石堆中發現女工的身影，消防局救護人員持續進行開挖作業。
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