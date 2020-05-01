桃園平鎮停車場工地崩塌 1失聯2輕傷

桃園市平鎮區文化公園地下停車場工程昨天下午突然塌陷，兩名男工人輕傷送醫，一名女工失聯，現場原本已經挖到地下二樓，塌陷後外貌像一個盆子，中央變成「平地」，工安意外發生原因到底是結構技術或人為問題，待進一步調查釐清。

意外發生時地下三樓有四名工人，三人逃出，六十四歲白姓婦人來不及離開，昨晚約七點半定位白女可能位置，設法開挖找人，但現場被土方覆蓋，搜救人員正與時間賽跑。

桃園市平鎮區文化公園地下停車場工程昨天下午突然塌陷，一名女工疑被埋在土堆底下，消防人員派出搜救犬尋找。記者鄭國樑／攝影

「找得到嗎、會很快嗎？」白姓婦人的先生、子女、女婿在工地外等候，神情焦慮，望著塌陷的現場，既驚又憂，忍不住追問搜救進展，四人聽工地人員和工頭描述意外過程，幾次打斷話想知道最新進度。據了解，婦人住新北市中和，因家中經濟不佳，六十四歲還在打零工。

除了婦人，受傷的工人為五十六歲林男、四十三歲詹男，兩人都受頭部撕裂傷，送醫治療後晚間回到工地現場，協助定位婦人的位置，同時向警方、市府工地安檢人員說明意外發生時狀況。

附近住家說，意外發生聽到兩次大的聲響，第一次比較小聲，第二次音量大很多，研判是兩次比較大的塌陷。

地下停車場工程去年五月開始施工，消防局昨天下午約四點五十三分接到報案。目擊民眾指出，原本公園的地下室已挖兩層，昨天要做上方覆土工程，不知什麼原因機具突往下掉，是否混凝土硬化力道不足、未按圖施工或結構設計等問題引起，希望相關單位查清楚。

昨天下午，工地施作至地面一層及土方回填時，地下室樓頂板突然崩塌，導致地面上一台壓路機、一台卸貨車、兩台挖土機掉落。

當時有四名工人在B3施作泥水工，聽到有人大喊坍塌，林、詹和另一男工人察覺不對要逃，只見坍方速度快，原來的路沒了，三人於是沿著邊緣往文化國小另一個出口逃到一樓。白女因獨自一人在接近中央位置，疑來不及離開受困。

交通局表示，倒塌原因仍待調查，現場已加強安全管制措施，後續工程依照工安規定辦理，加強安全防護及針對周邊道路及建築房舍安全監測。