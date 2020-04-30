桃園地下停車場工地崩塌 將徹夜搜救失聯女工

桃園市平鎮區文化公園地下停車場工程今天下午發生崩塌事故，截至晚間11時仍有一名女工失聯。搜救人員說，已初步掌握女工位置，將漏夜搶救，務必要找到。

桃園市政府消防局第四大隊副大隊長黃鳳初晚間受訪表示，目前已有2台怪手到最底層挖掘，擴大救災範圍，另有吊車在場吊離模版、鐵塊以方便搶救。

桃市府交通局長劉慶豐稍早受訪表示，市府救災救護指揮中心下午4時53分接獲民眾報案指「桃園市平鎮區文化公園地下停車場興建工程」發生崩塌事故，市府立即派搜救人員及消防救護車輛前往協助。

劉慶豐說，這項工程去年5月25日開工後，預計今年12月25日竣工，目前已施作到地面一層及土方回填。下午回填土方時，地下室頂板突然崩塌，導致1台壓路機、1台卸貨車與2台挖土機掉落。

劉慶豐表示，事故發生時4名工人在場，3名男工人逃出，其中56歲林姓男子頭部撕裂傷，43歲詹姓男子頭部撕裂傷、右肩擦傷，送醫治療，但在地下3樓執行牆面整修作業的林白姓女工截至晚間11時仍未尋獲。

劉慶豐說，現場已加強安全管制措施，避免民眾圍觀；後續工程，交通局、監造單位及承攬廠商將確實依工安規定辦理，加強安全防護，及安全監測周邊道路及建築房舍。

他說，停車場施工單位為泰赫頂級營造股份有限公司，設計監造單位為張弘鼎建築師事務所；停車場設計為地下3層、地上2層，停車格數規劃汽車232格。

桃市府勞動檢查處已派人到場，將依法立即停工並調查，勿枉勿縱，全力協助家屬。

住新北市的女工家屬晚間8時15分許抵達現場後，眼眶泛紅、語帶哽咽頻頻詢問現場救災進度及挖掘情況，希望搜救人員不放棄每個希望，一定要救出家人。

2名男工人就醫治療後，立即回現場協助搜救人員確認女工位置；搜救人員表示，第一時間已以2隻搜救犬及雷達探測，初步估計樓板掉下約4到6公尺深度，將先以挖土機及吊車大規模搶救，等靠近女工位置時，改以人工挖掘方式，希望順利救出。