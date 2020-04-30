影／桃園地下停車場工程塌女工未逃出 探測儀測得反應？

桃園市平鎮區文化公園地下停車場工程塌陷，消防局漏夜搶救沒逃出來的64歲女工白姓婦人，傍晚除用挖土機設法清除部分土方，也採用雷達生命探測儀定位出女工最可能的位置。儀器顯示她在地面以下至少6、7公尺處，一旁可能有輛廂型車，寄望這輛廂型車能擋住塌下來的混泥土板，增加女工有存活機會。

消防局第四大隊大隊長陳文宗、副大隊長黃鳳初表示，現場發生意外時地下1樓地板崩塌至地下2樓，兩個樓地板疊著往地下3樓墬落，當時有4名工人在地下3樓準備下班，白姓女工到廂型車旁負責洗工具。突然工地塌陷，地板塌下來的位置在婦人那邊，其他3人往外逃的時候還喊婦人，但是沒聽到回答。

消防局搜救人員使用雷達生命探測儀定位的時候，一度測得反應，但是考量測量反應會有誤差，不能確定是生命反應，只能和時間賽跑，希望在凌晨零點前能挖到婦人的位置所在。