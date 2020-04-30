澎湖新配發海巡艇 首出任務護送8旬婦就醫

澎湖望安一名80多歲的婦人，因下消化道出血造成血便，海巡隊今天晚上獲報後，出動昨天新配發的巡防艇PP-3583艇，協助婦人後送馬公就醫，也讓PP-3583艇首度出勤，完成後送任務。

澎湖海巡隊今晚近7時接獲第13巡防區轉望安衛生所通報，望安一名80多歲婦人因下消化道出血造成血便，請求派艇協助，海巡隊立即派遣甫在線上的新建巡防艇PP-3583艇就近馳援，並搭載傷患、家屬與護士各1人至艇上，於晚上8時平安抵達馬公，再由消防局協助病患送往三軍總醫院澎湖分院就醫。

澎湖海巡隊表示，PP-3583艇採用噴水推進器，具備船速快、吃水淺與操縱靈活等特性，最高航速可達45節，對於執行澎湖各離島傷病患後送任務，可充分展現其效能，保護澎湖縣民的權益與安全。