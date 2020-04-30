桃園文化公園停車場工程塌 家屬憂失聯打零工女
桃園市平鎮區文化公園地下停車場工程今天下午塌陷，意外發生時地下3樓有4名工人，3人逃出，64歲白姓婦人來不及離開，到晚上仍無音訊，家人從新北市中和趕來神情焦急憂慮。
白姓婦人的先生、子女、女婿4人聽工地人員和工頭描述意外過程，幾次打斷話想知道最新進度。桃園市議員楊家俍也協助家屬到工地休息，送過去的便當一家人都沒動，楊家俍說，其他工人轉述婦人住中和經濟不佳，所以64歲還要打零工，除了婦人，工頭今天還帶著其他人到工地，逃出來的也是工頭帶的人。
「找得到嗎」、「會很快嗎」，家人到場後現在進工地外等候，望著塌陷的現場既驚有擔憂，忍不住問搜救進展，對是否能找到人，其他工人也不知道怎麼回答。
不過消防局搜救過程使用探測儀器還有根據目擊者描述，已經定位出婦人最可能受困的位置在地下3樓靠中央，挖掘工作一直在進行，初步估計要到凌晨才會有更詳細的消息。
兩名受傷的工人晚上回到工地現場，協助定位婦人的位置，同時像警方、市府工地安檢人員了解意外發生時的狀況。附近住家說，意外發生聽到兩次大的聲響，第一次比較小聲，第二次音量大很多，研判是兩次比較大的塌陷。
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