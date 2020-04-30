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嚇死人！ 大樓工地鋼條從天飛降
台北市一江街興建中的某企業大樓下午發生工安意外，一條比人還長的鋼條從高空墜下，掉落在計程車前方，計程車駕駛和乘客嚇了一大跳，下車大罵；工地工人連忙將鋼條收走。目擊的趙姓男子說「太危險了！」自嘲該去買樂透壓壓驚。
趙姓男子表示，今天傍晚近5點時，開車行經一江街，一條鋼條竟從高樓工地上方直直落下，幸虧沒有砸傷人。趙說，當時可能接近下班時間，不少工人聚在旁邊的超商抽菸、喝飲料，發覺苗頭不斷，趕緊上前撿拾鋼條。
趙質疑施作工程時無安全把關，市政府相關單位應該說明。
台北市警中山分局長春路派出所表示，員警到場時，工人已經將金屬條移除。
該土地和地上建物是某企業2015年買進，再與相鄰土地整併，共350餘坪，要蓋總部大樓。
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