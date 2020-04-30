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「碰！碰！」兩巨響 停車場全坍消防將開挖尋失聯工人

聯合報 / 記者曾健祐高宇震／桃園即時報導
平鎮文化公園地下停車場工程塌陷。記者鄭國樑／攝影
平鎮文化公園地下停車場工程塌陷。記者鄭國樑／攝影

桃園市平鎮區文化公園停車場今下午4點多突然塌陷，附近民眾指出，突然聽見「碰！碰！」兩聲巨響，開窗一看就驚見工地幾乎全坍，呈現一個大洞，消防第一時間救出2名工人，目前仍有1名林姓女工人失聯；市議員舒翠玲指出，意外不可能無緣無故，有無按照工序、偷工減料問題必須查清。

舒翠玲說，文化公園地下停車場在下午4點48分傳出崩塌，交通局、消防人員獲報均趕赴現場，當時2名工作人員獲救，受有輕傷都已經送醫，但目前仍有1人失聯。，不過經消防生命探測器搜尋，目前已經鎖定位置，將準備開挖營救失聯人員。

「碰！碰！」兩聲巨響，一開窗就發現工地全坍塌，附近住民指出，現場最近連日施工，挖土機、曳引車頻繁進出，未料下午發生大面積塌陷，包括幾輛大型重機具也都掉進洞裡，場面怵目驚心。

舒翠玲指出，剛才桃園市結構技師公會理事長李明哲已經到場，目前正在跟交通局、消防局等單位了解，初步得看是否會有第二次災害發生，預做防備以避免影響附近住戶和學校等。

舒認為，施工發生意外不可能無緣無故，質疑工程是否依照表定工序，或是有偷工減料問題，這部分都一定得查清楚，加上現場目測周邊結構、柱子都還完好，但住戶仍然擔心受影響，現在首要工作是找到失聯的工人，後續究責、清查也不能馬虎。

停車場 重機

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