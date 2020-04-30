樂聲戲院、新光影城、大直皇家影城 公安未過勒令停業

台北市政府消防局表示，因109年4月26日本市中山區錢櫃KTV林森店火災，造成多名民眾傷亡，為確保消費者安全，消防局於全面檢查本市電影院、KTV、MTV等封閉性娛樂場所，若檢查結果不符合規定，除加重處分外，並勒令停業。

消防局於今（30）日執行15家場所消防安全檢查，結果有1家KTV及3家電影院消防安全設備或防火管理不符合規定，均已完成公告並命其停業，停業期間限期3日內改善相關消防安全缺失，逾期未改善者，將連續處罰至改善為止。

有關台北市封閉性娛樂場所消防安全部分，消防局已全面清查完畢，清查總數68家，其中不合格家數為17家，7家仍停止營業中，剩餘10家已於今（30）日由消防局複查合格並公告後續可營業使用。

不符合規定場所分別為：

漫京精品行KTV，（台北市中正區懷寧街112號1樓），樂聲大戲院（台北市萬華區武昌街二段85號1樓），新光三越百貨股份有限公司獅子林分公司新光影城（台北市萬華區西寧南路36號4樓），美麗新娛樂股份有限公司大直皇家影城（台北市中山區北安路780號B2。）