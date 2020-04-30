桃園工地崩塌意外持續搜救 現場強化安全防護

桃園市平鎮區文化公園地下停車場工程今天下午發生崩塌意外，截至晚間7時30分仍有一名女工人失聯，現場已加強安管措施，後續也將加強安全防護，並針對周邊道路及建築房舍進行安全監測。

桃園市政府交通局晚間發布新聞稿表示，發生崩塌事故的是「桃園市平鎮區文化公園地下停車場興建工程」，去年5月25日開工後，預計今年12月25日竣工，目前已施作至地面一層及土方回填。下午在進行土方回填時，地下室頂板突然崩塌，導致一台壓路機、一台卸貨車、兩台挖土機掉落。

交通局表示，現場已加強安全管制措施，並避免民眾圍觀。後續工程的進行，交通局、監造單位及承攬廠商將確實依照工安規定辦理，並加強安全防護，及針對周邊道路及建築房舍進行安全監測。

交通局說，停車場的施工單位為泰赫頂級營造股份有限公司，設計監造單位為張弘鼎建築師事務所，停車場設計為地下3層、地上2層，停車格數規劃汽車232格。

勞檢處也同時派人到現場，將依法立即停工並進行調查，勿枉勿縱，全力協助家屬。

消防局表示，冠夫姓的林白姓女工人截至晚間7時30分尚未尋獲，另外泥作工人56歲林姓男子頭部撕裂傷，43歲詹姓男子頭部撕裂傷、右肩擦傷，2人已送醫院治療，目前現場仍在進行搜救作業中。