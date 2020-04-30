平鎮停車場大坍塌 交通局年初才要求強化混凝土

桃園市平鎮區文化公園地下停車場施工，今下午傳出頂板崩塌意外，造成2工人受傷，仍有1名林姓女工人失聯中。桃園市交通局長劉慶豐趕赴現場，劉指出B2、B3頂層坍塌，年初他才交代強化混凝土並送盲樣檢驗，初判混凝土品質沒問題，是否結構出了狀況，現得由土木、結構技師確認。

劉慶豐說，先用生命探測器找出受困者位置，若有可能會先從該地區搜尋，看看有無夾層空間才有機會救援，目前還未有大動作，是因等待消防人員用生命探測器。工地施工狀況是2月28日灌上面這層，可能上層坍塌壓到下層，所以B2、B3頂層一起坍下去。

劉說，針對這工地，他在年初有特別要求強化混凝土，就怕說送出去有差異、需調整，所以要求工地採「盲樣」，也就是取另一組，一組3個，由市府人員會同政風送到外面做檢驗。設計強度是280，壓出來數據是高於滿多，目前判定混凝土品質沒問題。

劉表示，拆模時間約在3月22日，原則上符合21天養護期拆模，至今40幾天，強度方面初步看也沒問題，是否結構出狀況仍要追查，因為現場是採用無梁柱，而停車場設計是希望建高比較OK，所以沒有梁，而是用頂版結構，會再找土木技師、結構技師去檢核相關圖面設計資料。

市議員黃敬平、楊家俍及舒翠玲都到場關心，黃也質疑是否有趕工問題？劉慶豐表示，已經調閱施工日誌檢視，目前工地進度超前約15%，這次坍塌範圍主要是從B2往下坍塌。