飛來橫禍！告示牌擊中機車騎士 官員看了也冒冷汗

天外飛來橫禍！台北市中山北路及忠誠路交叉口，昨天有一片告示牌，突然飛向一名機車騎士，所幸未造成交通事故，市議會今天交通部門質詢時，不少議員現場播放影片，讓官員坦言「很危險」，未來將重新訂定告示牌的綑綁措施。

台北市議會今天交通部門質詢，市議員楊靜宇、陳建銘等人，現場播放一段影片，只見一片告示牌面襲向機車騎士，所幸告示牌屬於軟性材質，加上機車騎士處變不驚，就讓告示牌「黏在」身上繼續騎行，未造成交通事故，但畫面相當驚悚。

楊靜宇表示，該路段因為調撥車道，北市府設置一片告示牌，卻冷不防飛向一名機車騎士，若是橫切飛來，後果恐不堪設想；陳建銘也說，設置告示牌很常見，但為何不事先做好，難道要出事才改進？

台北市交通局長陳學台坦言「這蠻危險的」，也不應該發生，已經內部檢討，未來捆榜告示牌的方式，會重新調整，避免類似情況發生。

台北市交工處補充，該路段因取消調撥車道，所以臨時掛上告示牌，希望提醒駕駛人，可能久了鬆脫，同人確實沒弄好、弄緊，是北市府要負責任。