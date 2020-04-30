快訊

台灣加油「ZERO 5」台北圓山飯店再點燈

公告停業才3天！20年「麻布茶房」急轉彎：繼續營業

聽新聞
test
0:00 / 0:00

飛來橫禍！告示牌擊中機車騎士 官員看了也冒冷汗

聯合報 / 記者張世杰／台北即時報導
台北市中山北路及忠誠路交叉口，昨天一片告示牌，突然飛向一名機車騎士，所幸未造成交通事故。圖／截攝自台北市議員陳建銘臉書
台北市中山北路及忠誠路交叉口，昨天一片告示牌，突然飛向一名機車騎士，所幸未造成交通事故。圖／截攝自台北市議員陳建銘臉書

天外飛來橫禍！台北市中山北路及忠誠路交叉口，昨天有一片告示牌，突然飛向一名機車騎士，所幸未造成交通事故，市議會今天交通部門質詢時，不少議員現場播放影片，讓官員坦言「很危險」，未來將重新訂定告示牌的綑綁措施。

台北市議會今天交通部門質詢，市議員楊靜宇、陳建銘等人，現場播放一段影片，只見一片告示牌面襲向機車騎士，所幸告示牌屬於軟性材質，加上機車騎士處變不驚，就讓告示牌「黏在」身上繼續騎行，未造成交通事故，但畫面相當驚悚。

楊靜宇表示，該路段因為調撥車道，北市府設置一片告示牌，卻冷不防飛向一名機車騎士，若是橫切飛來，後果恐不堪設想；陳建銘也說，設置告示牌很常見，但為何不事先做好，難道要出事才改進？

台北市交通局長陳學台坦言「這蠻危險的」，也不應該發生，已經內部檢討，未來捆榜告示牌的方式，會重新調整，避免類似情況發生。

台北市交工處補充，該路段因取消調撥車道，所以臨時掛上告示牌，希望提醒駕駛人，可能久了鬆脫，同人確實沒弄好、弄緊，是北市府要負責任。

北市 機車騎士 事故

延伸閱讀

影／國中教育會考防疫高規格 盧秀燕到第一線看演練

質疑聲中 黃珊珊：北市口罩販賣機如期擴辦

未得標竟以「分工」起死回生？ 議員質詢中山堂標案

北市YouBike2.0增車柱 恐刪停車格

相關新聞

桃園市平鎮文化公園地下停車場工程塌陷 2受傷1失聯

桃園市平鎮區文化公園地下停車場工程今天下午不到5點，突然塌陷，兩工人送醫1人失聯，現場原已挖到地下2樓，塌陷後外貌像一個...

飛來橫禍！告示牌擊中機車騎士 官員看了也冒冷汗

天外飛來橫禍！台北市中山北路及忠誠路交叉口，昨天有一片告示牌，突然飛向一名機車騎士，所幸未造成交通事故，市議會今天交通部...

冒外國醫師受疫情衝擊要現金周轉 女子險被騙30萬

李姓女子透過網路臉書交友，認識自稱是伊拉克的男醫師，對方謊稱受到新冠肺炎響影，要向她借美金1萬元，李女信以真，今天11點...

影／宜蘭豬舍失火 小豬來不及逃葬身火窟

宜蘭縣五結鄉孝威南路養豬場，今天下午4點傳出火警，雖無人員受困，但因火勢大，豬舍裡豬隻來不及逃生，葬身火窟，損失有待清查...

雲林土庫商工男廁起火 消防12分鐘控制火勢

雲林土庫鎮土庫商工教室男廁今天下午3點44分傳出火警，警消人員獲報後趕往現場救火，當時雖是上課時間，所幸沒有任何人員傷亡...

影／國際不打小孩日 議員爆新北學校主任竟怒打特教生

4月30日為國際不打小孩日，新北市議員彭佳芸卻接獲爆料，有時石碇區某國小校園輔導主任對特教生施暴，且根據監視器畫面，顯示...

傳播妹司機哄抬囤積口罩 賣上萬片發災難財

張姓男子趁新冠肺炎疫情引發口罩搶購，涉嫌從大陸進貨上網販賣標榜醫療用口罩，賣出1萬片獲利2萬元，魏姓男子向他訂購4000...

五結農會保險箱被害增至20人上千萬元 嫌犯移送地檢

宜蘭縣五結鄉農會保險箱遭竊案，經清查發現，被害人增為20人，被害金額上千萬元。

北市迪化街1男遭毆死 警逮7人送辦

22歲李姓男子等7人為替人討債，持球棒等物衝入台北市迪化街二段民宅內，失手打死21歲張姓男子，駕車逃往新北市。台北市警方...

國三男學生遭女網友詐騙買遊戲點數 警：這麼小很少見

台南市新化區統一超商知母義門市周姓店員，25日晚上9時許，見16歲張姓國中生神色慌張，購買遊戲點數5千元，主動關懷提問並...

影／防疫期投資醫療設陷阱 警追捕詐騙車手遭衝撞

詐騙集團在防疫期間，利用「猜猜我是誰」手法騙人上當，車手到銀行提領受騙人135萬元贓款，遇警方圍捕，竟2度衝撞警車，警方...

羊水破小生命即將臨盆 警車前導護送十分鐘到竹市診所

竹東警分局二重埔派出所昨晚接獲李姓民眾報案，表示臨盆的妻子羊水破了，需儘速至醫院生產，二重所副所長蘇志國深知生孩子乃人一...

熱門新聞

搭火車逃票刺死鐵路警李承翰 兇嫌一審判無罪、強制就醫5年

北市下重手！五電影院及好樂迪景美店遭勒令停業

男子刺死鐵警李承翰判無罪 基層員警大罵「大恐龍」

林森錢櫃火警恐再添一死⋯29歲男搶救未見好轉 家屬忍痛同意拔管

影／殺鐵路警案判無罪 李承翰父：差1萬8千里丶太離譜

疑充電器爆炸 竹南2棟民宅連通2樓付之一炬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。