冒外國醫師受疫情衝擊要現金周轉 女子險被騙30萬

李姓女子透過網路臉書交友，認識自稱是伊拉克的男醫師，對方謊稱受到新冠肺炎響影，要向她借美金1萬元，李女信以真，今天11點多到銀行要匯款時，行員察覺有異報警處理，員警到場勸說，成功的防阻她匯款。

李姓女子（40歲）今天上午11點多，到台南市東區某銀行欲臨櫃匯款1萬美金至海外帳戶，由金額龐大，銀行行員機警並落實關懷提問程序，發現她遭詐騙要匯款，主動通報南市警一分局東門派出所處理。

警員陳政昇、黃芷涵等人接獲通報後，馬上前往了解，發現李女仍和男子持續通話中，示意要她先掛斷電話。

李女告訴員警，她經由網路認識自稱是在伊拉克當醫生男子，平時以LINE互相聯繫聊天，噓寒問暖，男子告訴她，受到新冠肺炎影響，導致現金周轉不靈，向她商借1萬美金。

員警耐心勸說，告知此為詐騙集團常用技倆，千萬不可上當，此時女子才恍然大悟，打消匯款念頭，成功保住自己血汗錢。