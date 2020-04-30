桃園市平鎮文化公園地下停車場工程塌陷 2受傷1失聯

桃園市平鎮區文化公園地下停車場工程今天下午不到5點，突然塌陷，兩工人送醫1人失聯，現場原已挖到地下2樓，塌陷後外貌像一個盆子變成「平地」。市府交通局已經派人趕往現場了解意外原因，是否有結構技術或人為問題，要進一步釐清。

據了解，地下停車場工地已蓋1年多， 下午約4點50分突然坍方。目擊民眾指出，原本公園的地下室已經挖兩層，今天要做上方覆土工程，過程中不知道什麼機具掉落 ，是否水泥硬化力道不足、 未按圖施工， 或是結構設計等等問題引起，希望相關單位查清楚。