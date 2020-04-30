影／國際不打小孩日 議員爆新北學校主任竟怒打特教生

4月30日為國際不打小孩日，新北市議員彭佳芸卻接獲爆料，有時石碇區某國小校園輔導主任對特教生施暴，且根據監視器畫面，顯示主任用鎖喉、肩頂、推擠等過當管教行為，且家長說類似情況不只一次，彭佳芸今下午召開記者會時，甚至一度情緒激動落淚。

新北教育局指出，以進行校安通報，並責成該校立刻啟動行政程序進行調查，並督導學校積極輔導正向管教策略，若該老師確有管教不當的事實，要立刻召開教師成績考核會進行審議，決不寬貸。

彭佳芸說，畫面中可以看到明確看到學校的女輔導老師對瘦小的特教生出現逾越正常管教方式行為，且一旁的觀看的男性導師也似乎手足無措，只能看學生不斷遭受肢體暴力，且這狀況多達3次，也曾在朝會把該特教生拖出來甩巴掌。

彭佳芸指出，該特教生的母親為新住民且為單親特殊境遇家庭，該母親向學校反映後，沒想到卻更受學校的關注，導致該母親反而不敢反應，直到爆料者看不下去，才來告訴她。

彭佳芸表示，特教生的孩子管教比較辛苦，新北市長侯友宜也不斷把捍衛兒童安全掛在嘴邊，沒想到發生可能讓兒童產生危險的場所竟然是校園，而施暴者卻是輔導老師，是否涉及兒童及少年福利與權益保障法，也希望社會局能了解。