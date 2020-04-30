竹北警機智破解騙術 半小時內連阻2件詐騙案

新竹縣竹北警分局六家派出所警員葉駿宏28日巡邏時，在半小時內連接獲玉山銀行及渣打銀行通報疑似有詐騙案件，葉員立即趕往現場，耐心向民眾解釋詐騙手法，成功攔阻2件詐騙案。

警方表示，葉員先接獲玉山銀行通報，一名葉姓男子在網路認識一名自稱晴天的網友，以投資比特幣為由，要求葉男匯款50萬元到其提供的帳戶，第一次要求匯款40萬元，剩下的10萬為補貼。

葉員到場後，向葉男說明此為常見詐欺手法，但葉男仍堅持匯款，葉員一邊勸導一邊火速查證該匯款帳戶為警示帳戶，葉男得知後才發現自己受騙，打消匯款念頭。

未料成功阻詐後，葉員隨即又接獲渣打銀行通報，一名菲律賓籍女子ECLA疑似接獲詐騙電話，詐騙集團佯稱ECLA有包裹在德國，需付10萬元才能協助將包裹寄至台灣。

葉員了解狀況後，請ECLA僱主代為翻譯告知可能為詐騙，ECLA不相信警方並堅持匯款，此時恰巧ECLA電話響起，葉員隨即接手電話，同時請銀行查證該匯款帳戶，發現該帳戶只要有人匯款，該戶頭內現金立刻就會被提取，且該戶頭為台灣帳戶，顯然與國際包裹無關，當場戳破騙徒謊言，經現場僱主翻譯告知，ECLA才驚覺被詐騙，感謝警方協助讓她順利保住財產。