國三男學生遭女網友詐騙買遊戲點數 警：這麼小很少見

台南市新化區統一超商知母義門市周姓店員，25日晚上9時許，見16歲張姓國中生神色慌張，購買遊戲點數5千元，主動關懷提問並出示反詐騙宣導單，並同時向警方報案，員警趕到現場了解發現是「假交友真詐財」犯罪手法，經曉以大義及時勸阻，新化警分局長許芳毅今天前往頒發感謝狀，感謝周姓店員主動關懷提問共同成功攔阻詐騙案。

警方表示，被害人16歲張姓學童，4月25日19時在交友網站認識一名女網友，透過臉書通訊軟體私密，該女向張生表示可以相約見面聊天，但要先至超商購買遊戲點數，張生一時心動，前往超商購買遊戲點數5千元。

當時值班的周姓店員，看張生一次購買大筆遊戲點數，即主動關懷提問並出示反詐騙宣導單，且立即向警方報案，新化分局知義派出所所長黃文輝、警員薛漢林馳到現場了解，張生坦言並未看過對方，警方告知這是「假交友真詐財」犯罪手法，成功攔阻遭詐騙5千元。

警方指出，以往被詐騙的民眾，以大學生或年紀較大者居多，第一次遇到國三學生被詐騙，張姓男學生慶幸保住5千元但也很懊惱，害怕被媽媽罵。

新化警分局許芳毅今天率同偵查隊長冷澤泉、知義派出所所長黃文輝，親至超商頒發感謝狀以表謝意。並呼籲網友相約見面前，對方要求至超商購買大量遊戲點數卡，並告知遊戲點數卡密碼的行為，是詐騙集團常用詐騙手法，請民眾遇事遵行「停」、「聽」、「看」守則，勿急勿躁、多思考、詳查證，妥加研判處置，任何疑慮，直接與165反詐騙諮詢專線聯繫查證，以免受騙上當。