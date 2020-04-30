北市迪化街1男遭毆死 警逮7人送辦

22歲李姓男子等7人為替人討債，持球棒等物衝入台北市迪化街二段民宅內，失手打死21歲張姓男子，駕車逃往新北市。台北市警方循線逮人，今天把李男等人送辦。

台北市大同區迪化街二段附近一處民宅29日凌晨發生一起命案，1名男子遭人毆傷，警消獲報到場，發現21歲張男身上有多處明顯瘀傷，且無生命跡象。轄區北市大同警分局獲報後組專案小組查緝，調監視器發現，案發時曾有7、8人進出民宅。

警方查出，涉案的李男等7人持球棒、高爾夫球桿毆打死者張男，過程中提及要死者還錢，犯案時間約1小時，當發現張男沒有動靜後，隨即駕車逃逸。

警方表示，李男等人案發後分開2輛車前往新北市石門附近，專案小組前往新北市石門區攔截車輛時，犯嫌還駕車自撞路邊圍牆，事後遭逮。

李男等7人遭逮後供稱，因死者張男積欠新台幣20萬元債務，才赴民宅替友人討債。大同警分局今天警訊後依殺人等罪嫌把李男等人移送檢方偵辦。