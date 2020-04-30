桃園市警平鎮分局浴佛節捐血 響應觀音根滿慈善基金會
今天浴佛節，財團法人觀音根滿慈善基金會邀請桃園市平鎮警分局員警挽起袖子、捐熱血。
觀音根滿慈善基金會創辦人林春燕女士表示，為了慶祝浴佛節，基金會特別在今天辦捐血活動，將愛心化為具體行動，用大家的熱血來灌注枯竭的血庫、關懷國人。
平鎮警分局分局長李建民也邀請同事抽空前來響應，希望透過警察拋磚引玉，讓醫療機關能有充足血液救人。李建民說，受新冠肺炎影響，民眾出門意願降低，加上慈善團體擔心群聚感染，也減少舉辦捐血活動，因而導致血液呈現庫存不足情形，有鑑於此，分局響應捐血。
李建民表示，警察的工作就是在幫助民眾、協助民眾，而「捐血一袋，救人一命」的無私精神，恰好與警察人員角色相契合，都是以民眾福祉為優先的中心原則。
為號召民眾參加浴佛節的捐血活動，主辦單位還特別準備限量顯溫的保溫瓶、平安米及抗疫酒精隨身瓶等精美紀念品，送給到場捐血的熱心民眾，希望社會大眾都能共襄盛舉，共同挽袖捐出熱血。
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