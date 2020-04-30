法籍男賞桐花摔車警外語溝通送醫 下班開車載到新北

法國藉21歲男子克里斯坦（譯音）按網路介紹和台灣同學推薦，獨自騎機車沿著「浪漫台3線」賞桐花，昨晚從新竹回程準備回新北住處，行經桃園市龍潭區路段疑天色昏暗，加上不熟悉台3線山區路況，經過小路時陡坡重心不穩摔車受傷，警員卓光煜、林維紘據報趕到現場不但送醫，林還載他到新北找到朋友確認沒問題才返回。

龍潭警分局表示，法籍男子現場初步檢傷為擦傷，隨即通報消防救護協助載往醫院診治後無大礙。龍潭警分局高平派出所警員卓光煜，因自己曾有留學歐洲經驗，對外籍人士身在異國無助的情形，感觸特別深，現場和事後在派出所用外語和載克里斯坦溝通，才知道他是慕名來台灣。

克里斯坦就醫無大礙後，搭乘計程車到派出所向警方致謝時，員警考量他受傷行動不便，且晚間又無處可居住及照料，原想請他留宿至次日天亮再離開，他說新北市三峽區有友人可寄宿，不想再麻煩員警。林維紘已下班，眼見克里斯坦的摩托車不能騎了，時間也晚擔心他又發生意外，決定自己的車，一路載送該法籍男子至新北三峽友人住處，克里斯坦很意外也很感動，表示員警的熱心照料與協助，讓這趟旅程留下難忘的美好回憶。