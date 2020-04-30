影／防疫期投資醫療設陷阱 警追捕詐騙車手遭衝撞

詐騙集團在防疫期間，利用「猜猜我是誰」手法騙人上當，車手到銀行提領受騙人135萬元贓款，遇警方圍捕，竟2度衝撞警車，警方開槍追捕1小時，發現騙徒棄車逃逸。警方追查多日，在桃園逮捕涉案的柯姓、蕭姓2男子，依詐欺、妨害公務等罪嫌移送法辦。柯、蕭經檢察官聲押獲准。

據了解，住台北的受騙人4月15日接獲詐騙集團電話，對方佯稱是他多年好友，連續與他攀談1周，騙稱疫情擴大可以投資口罩等防疫醫療器材，受騙人信以為真，依指示匯了157萬元，直到警方4月22日在高雄市前鎮區一心路與凱旋路口，先逮捕臨櫃提款135萬多元的車手張姓男子（27歲），請台北市警信義分局員警聯絡受騙人，受騙人才知上當。

4月22日中午，高雄市刑警大隊偵五隊接獲線報，發現張姓男子與乘另輛轎車的柯姓（30歲）、蕭姓（25歲）2男子接頭，上前攔車，並逮捕張，起回贓款。

開車的柯姓男子發現警方攔上，涉嫌擦撞警方偵防車逃竄，不久在苓雅區建國路與大順路口，遇警車前後包抄，又開車要撞警車，警車閃避，員警連開3槍，柯仍開車在高雄市道路及高速公路逃竄1個多小時，後來柯、蕭2人在高雄市大社區棄車逃逸。